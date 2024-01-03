نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تكشف سر امتناعها عن المشاركة في المسلسلات التركية المدبلجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، سبب امتناعها عن المشاركة في المسلسلات التركية المدبلجة مثل بعض الفنانين السوريين واللبنانيين، قائلة: “لا أنكر أن مثل هذه الأعمال تلقى الشهرة والرواج لكن بيئتنا العربية غنية وخصبة بالقصص الاجتماعية وغيرها وكثير من أنواع الدراما لهذا شعرت أن قوة الممثل السوري لم تعد بنفس مقدارها كالسابق، كما أن هذه المسلسلات المدبلجة لا تعينا كمجتمع سوري ولا تتناول واقعنا الحقيقي”.



وأشارت في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأعمال التركية المدبلجة لا تعكس كذلك هويتنا العربية ومع أن كل الفنانين العرب أدوا بشكل جيد وناجح فيها وحققوا شهرة واسعة لكن تبقى مثل هذه الأعمال المدبلجة خالية من الروح"، مؤكدة أن الدوبلاج لا يعبر في النهاية عن امكانيات الفنانيين الحقيقية.

وعما إن كانت تقبل دورًا في أحد المسلسلات المدبلجة قالت: “عرض علي بالفعل واعتذرت لم أشعر حينها أني استطيع أن أقدم ذلك.. داخلي شيء أهم.. صحيح ممكن أتصور بفساتين وأبقى حلوة لكني لا أستطيع أن أمثل بهذه الطريقة!”.



