"مرجعليش".. ديو يجمع بين مُسلم وفريد لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان الشاب "فريد" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن طرح ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان الشاب "مُسلم" يحمل اسم "مرجعليش" ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويعد هذا التعاون الأول الذي يجمع بين مُسلم وفريد ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.

تعليقات الجمهور على تعاون مسلم وفريد سويًا

وقد تحمس الجمهور كثيرًا لهذا التعاون فقد انهالت التعليقات الإيجابية على المنشور بمجرد طرحه، وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي ( تحفة، إحنا لسه متعافناش من أهي مشيت، فريد ومسلم سوا باظ الموف اون، هتكسر الدنيا كدة كدة، مستنين جدًا ياريت تنزل بسرعة، عايزين ديو كتير بينكم، نزلوها قريب كتير متحمسين) وغيرها الكثير.

ما هي آخر أعمال الفنان فريد؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان الشاب فريد أغنية جديدة ديو بينه وبين الفنان رامي جمال تحمل اسم "أهي مشيت" وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند.

وأغنية "أهي مشيت" هي من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار ومن إنتاج أحمد جمال الفقي.

كلمات أغنية "أهي مشيت"

أهي مشيت.. وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

ما هي آخر أعمال الفنان مُسلم؟

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مسلم أغنية "أنا عربي"، وتصدرت موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي طرحها منذ شهر تضامنًا مع أهالي غزة، ومع القضية الفلسطينية، وعلى جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.

و قد تصدرت أغنية "أنا عربي" لـ مسلم، التريند ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة.

تفاصيل أغنية "أنا عربي"

أغنية "أنا عربي" من كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.