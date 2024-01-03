فن ومشاهير

عمرو يوسف ينضم لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" رمضان 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف ينضم لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

انضم الفنان عمرو يوسف لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" المكون من 15 حلقة وتأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

747cb89979.jpg

 

مشاركة عمرو يوسف في "شقو"

 

يشارك الفنان عمرو يوسف في فيلم "شقو"،  ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.
 

234910d7ff.jpg

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو يوسف مسلسل "الكتيبة 101" الذى شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة فور عرضه على الشاشة، ونال على إعجاب الجمهور والنقاد. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا