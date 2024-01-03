نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف ينضم لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان عمرو يوسف لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" المكون من 15 حلقة وتأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

مشاركة عمرو يوسف في "شقو"

يشارك الفنان عمرو يوسف في فيلم "شقو"، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.



آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو يوسف مسلسل "الكتيبة 101" الذى شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة فور عرضه على الشاشة، ونال على إعجاب الجمهور والنقاد.