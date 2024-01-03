تعرف على تفاصيل مسرحية ”كازانوفل” لـ هنا الزاهد وأحمد السعدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 08:26 صباحاً - رفعت الجهة المنظمة لمسرحية "كازانوفل" مستوى الحماس لجمهورها والإعلان عن تفاصيل وموعد انطلاق المسرحية، حيث شاركت صفحة موسم الرياض بوستر المسرحية الجديدة "كازانوفل" التي ستعرض في بوليفارد سيتي، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه: "مسرحية كازانوفل من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن وإدوارد وميرنا جميل وسامي مغاوري.

وأضافت:"تعرض المسرحية من 9 يناير حتى 13 يناير".