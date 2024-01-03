نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان عن عرضه اليوم.. مسلسل " حالة خاصة " يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “حالة خاصة” محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد الإعلان عن عرضه اليوم الأربعاء عبر منصة “ watch it ” بطولة طه الدسوقي وغادة عادل.

نجوم مسلسل حالة خاصة

يشارك في بطولة مسلسل “حالة خاصة”، مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أحداث مسلسل حالة خاصة

مسلسل “حالة خاصة” يعد أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية، المسلسل مكون من 10 حلقات، حيث يلعب طه دسوقي دور محامٍ يُدعى نديم، وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، وهى الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل، حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

الاحتفال بمسلسل حالة خاصة

يذكر أن احتفل أبطال مسلسل "حالة خاصة" أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص للعمل، في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى.

وحرص على الحضور أبطال العمل منهم الفنان غادة عادل، والفنان الشاب طه دسوقي، والفنان حسن ابو الروس، والمخرج طارق الجنيني.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ومن المقرر عرض مسلسل حالة خاصة اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 من خلال عرض حلقتين أسبوعيًا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية، عبر المنصة الرقمية واتش إت.