قدمت 70 فيلم سينمائي وناصرت القضية الفلسطينية وشاركت في حروب 56 وأكتوبر.. ما لا تعرفه عن نادية لطفي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفي التي ولدت يوم 3 يناير عام 1937، وتعتبر من أفضل النجمات العربية التي ظهرت على شاشة السينما وحققت نجاح كبير خلال رصيدها السينمائي حيت كان لها دور سياسي لا يقل عن الفن فهي امرأة اتسمت بالجمال والشجاعة والموهبة.

نشأة نادية لطفي

ولدت نادية لطفي بحي عابدين بالقاهرة وكان اسمها الحقيقى "بولا محمد شفيق" ، كان يعمل والدها محاسب وتعود جذوره إلى صعيد مصر بمحافظة قنا وأن تعود جذورها إلى الزقازيق بمحافظة الشرقية.

موهبة نادية لطفي

حصلت نادية لطفي على شهادة المدرسة الألمانية عام 1955 وكانت تحب التمثيل والرسم والتصوير منذ طفولتها ولكن لم تمارس هوايتها بسبب قيود والدها الذي ترجع جذوره للصعيد.

اكتشاف نادية لطفي للمشاركة في أولى أعمالها الفنية

التقى المخرج رمسيس نجيب، بنادية لطفي في حفل أقامه المنتج جان خوري صديق والدها فرأى فيها بطلة فيلمه القادم "سلطان" أمام النجم فريد شوقي واقترح عليها تغيير اسمها فاختارت اسم نادية لطفي وهو اسم فاتن حمامة في فيلم" لا انام" وكانت في ذلك الوقت متزوجة من اول أزواجها ابن الجيران الظابط البحري عادل البشاري ووالد طفلها الوحيد " أحمد " والذي لم يمانع من ان تُمارس ما تحب من هوايات ومن هنا كانت بداية انطلاقها في عالم الفن.

أبرز أعمال نادية لطفي

شاركت نادية لطفي على مدار حياتها الفنية 70 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني واحد "ناس ولاد ناس" ومسرحية واحدة "بمبة كشر".

كما أنتجت نادية لطفي فيلمًا تسجليًا بإسم "دير سانت كاترين"، كما شاركت في فيلم" المومياء" لشادي عبد السلام بدور صامت لم يتعدى مشهدين، فالفن لديها كان كيفًا وليس كمًا.



دور نادية لطفي في السياسة



كان عشق نادية لطفي للسياسة لا يقل عن عشقها للفن، فكان لها دور في حرب 56 اثناء العدوان الثلاثي على مصر، كما إنه ا نقلت أقامتها اثناء حرب أكتوبر 73 إلى القصر العيني لترعى المرضى والمصابين، وصورت 40 ساعة في قرى مصر لتجمع شهادات أسرى الحرب في 56 و67 حول الجرائم الإسرائيلية، ولم يقتصر دورها النضالي على مصر بل تعداه إلى مناصرة القضية الفلسطينية.

يشهد لها الشاعر الفلسطيني الشهير (عزالدين) بذلك قائلًا: "ناديه لطفي كانت امرأة شجاعة عندما زارتنا خلال حصار بيروت عام ١٩٨٢ وبقيت هناك طيلة الحصار".

زيجات نادية لطفي

تزوجت نادية لطفي من ثاني أزواجها المهندس ابراهيم صادق في أوائل السبعينيات بعد زواجها الأول من ابن الجيران الظابط البحري عادل البشاري ثم من شيخ مصوري جريدة الهلال المصور محمد صبري.

وفاة نادية لطفي

توفت الفنانة نادية لطفي في يوم 4 فبراير 2020.