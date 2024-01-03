نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. سيد رجب ينضم لأبطال مسلسل "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان سيد رجب إلى أبطال مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخراني،ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

سيد رجب

مسلسل “عتبات البهجة”

ينتظر النجم يحيى الفخراني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "عتبات البهجة"، والذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل بعد غياب عامين على التوالي، حيث شارك في رمضان عام 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش".



من هم أبطال مسلسل "عتبات البهجة"؟

يضم مسلسل "عتبات البهجة" عدد من الفنانين منهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، مايان السيد، نور النبوي،سيد رجب، وآخرون من النجوم، وهو مكون من 15 حلقة، والعمل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل.

يحيى الفخراني



ما هي أحدث أعمال الفنان سيد رجب؟

ينتظر الفنان سيد رجب عرض فيلمه الجديد "أنا وابن خالتي "هذا الموسم الشتوي، المقرر عرضه يوم 4 يناير الجاري في دور العرض السينمائية.

ما هي أحداث فيلم "أنا وابن خالتي"؟

تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار كوميدي لايت حيث يجسد سيد رجب شخصية رجل أعمال خلال الأحداث، بينما يظهر بيومي فؤاد بشخصية تدعى إسماعيل، وهو صاحب ورشة خراطة، وتجمعه العديد من المواقف الكوميدية مع سيد رجب، بينما تجسد ميمي جمال شخصية ابنة خالة بيومي فؤاد.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟

سيد رجب،بيومي فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.



أما في الدراما التلفزيونية شارك الفنان سيد رجب في رمضان الماضي 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة النجم عمرو سعد، ومسلسل "رمضان كريم 2”.



من هم أبطال مسلسل "رمضان كريم 2”؟



سيد رجب،صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، سلوى عثمان، سلوى خطاب، صبري فواز، ويزو، ومحمد لطفي، ومن تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.



من هم أبطال مسلسل "الأجهر"؟

مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.