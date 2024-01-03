نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يشوق جمهوره لأغنية "دوخناك يافراق":لو لقيت تفاعل يحمسني هنغير ميعاد النزول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم رامي جمال لأغنيته الجديدة "دوخناك يافراق"، والتي يتعاون فيها مع زوجته ناريمان، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وفاجأ رامي جمال جمهوره منذ قليل بأنه سوف يغير موعد طرحها إذا وجد تفاعلًا كبيرًا منهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رامي جمال عن أغنية" دوخناك يافراق": حبيت أتناول موضوع حاصل ما بين ناس كتير استحالت بينهم العشرة

نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليها قائلًا:" دوخناك يافراق، في بداية سنة٢٤ حبيت أتناول موضوع حاصل ما بين ناس كتير استحالت بينهم العشرة خلاص ومش لازم يكون في طرف وحش".

وتابع رامي جمال:"المهم يعني لو لقيت تفاعل يحمسني إني أديكم جرعة الدراما بدري هنغير ميعاد النزول ونبدر لإدخال البهجة في أول السنة، أنا دايما بحاول أبقى متفاعل معاكم ف وروني التفاعل".

موعد طرح أغنية دوخناك يا فراق لرامي جمال

وكان رامي جمال، قد أعلن أمس عن موعد طرح أغنيته الجديدة "دوخناك يافراق"، التي يتعاون فيها مع زوجته المطربة ناريمان، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدًا على أنه من المقرر طرحها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

صناع أغنية “دوخناك يافراق”

أغنية “دوخناك يافراق” من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.



تفاصيل أغنية “أهي مشيت”



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "أهي مشيت"، التي تصدر من خلالها تريند يوتيوب فور طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.



