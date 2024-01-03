نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت منصة "watch it"، اليوم الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "حالة خاصة"، ومن المقرر عرض حلقتين أسبوعيًا من العمل يوم الأربعاء فقط، والمسلسل يتكون من 10 حلقات فقط، تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية.

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

قررت منصة "watch it" الرقمية دعم مجموعة من المواهب الشابة بإعطائهم البطولة المطلقة الأولى لهم، من بينه الفنان طه دسوقي، الذي يخوض البطولة المطلقة الأولى له من خلال مسلسل حالة خاصة، بعد نجاح مسلسل بالطو بطولة عصام عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، ومؤخرا مسلسل "علي باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح، وآية سماحة وعدد كبير من نجوم الفن.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والفنان أحمد طارق والفنان حسن أبو الروس والفنانة وئام مجدي الفنان أحمد الأزعر والفنان على السباعي والفنانة لينا إيهاب وآدم وهدان وآدم النحاس والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنوده.

وقررت المنصة الرقمية واتش ات الترويج لمسلسلها الجديد “حالة خاصة” عن طريق عرض خاص لأبطال مسلسلها على رأسهم الفنان الشاب طه دسوقي، وعدد كبير من أبطال المسلسل وبحضور الموسيقار الكبير هاني شنودة، في أحد فنادق القاهرة الكبرى الشهيرة.