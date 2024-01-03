نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ساندي تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ساندي متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ساندي



وظهرت ساندي في الصور وهي ترتدي توب باللون الأسود، وجاكت باللون البيج، ونسقت معهم بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا.

آخر أعمال الفنانة ساندي السينمائية



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ساندي فيلم “ تاج” مع الفنان تامر حسني والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات، وهو بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

آخر أعمال ساندي الغنائية



وكانت آخر أعمال ساندي الغنائية أغنية “ رعشة”، والتي طرحتها في يوليو الماضي، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

كلمات الأغنية

كلمات أغنية “ رعشة ”

واخد بالك من نظراتي

لما بتيجي عينيك في عينيه

واخد بالك من همساتي

وكلامي اللي عليك وعليا

لما بنبقى في نفس الحته

أنا ببقى في حته

دانا بتقطع وانا قدامك تلاتين حته

لما بنبقى في نفس الحته

أنا بنسى الدنيا

بنسى الناس التانيه وبفضل

شايفاك انت

والرعشة اللي في إيدي

لما بتيجي وتسلم عليا

الرعشة اللي في قلبي

اللي فروحي لما بنسكت شويه

وآه من سكوت عن كلام كتير

ما اتقالش لسه

آه من حنين مكبوت

في قلبي وقلبك حاسه

بالرعشة اللي في إيدي

لما بتيجي وتسلم عليا

الرعشة اللي في قلبي

اللي فروحي لما بنسكت شويه

لما بتبقى قصادي أنا بسرح

في البصه دي

أنا مش عارفه إزاي بتحول للدرجه دي

إزاي لما بسلم بس بايدي بسلم

ليه بستسلم

للرعشة اللي في إيدي

لما بتيجي وتسلم عليا

الرعشة اللي في قلبي

اللي فروحي لما بنسكت شويه

كل حاجة بتقول بحبك

كل حاجة بتقول بحبك

كل حاجة بتقول بحبك

كل حاجة بتقول بحبك.