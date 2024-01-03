نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات منى الشاذلي مع أنس بوخش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية منى الشاذلي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد استضافتها في برنامج " Abtalks” مع الإعلامي أنس بوخش المذاع على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





نشأة منى الشاذلي

وقالت منى الشاذلي: “أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إن الجوهر أهم من المظهر،وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي، وكلمة كراهية صعبة عليا،وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزول أقدر أتخطاها”.





علاقة منى الشاذلي بوالدتها

أما عن علاقتها بوالدتها قالت منى الشاذلي: “أنا كنت طفلة وديعة.. وفي العموم أنا إنسانة وديعة وقوية.. ولكن قوتي داخلية، بشوف أقوىالناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها، ومش بحب القوة اللي فيها صوت عالي وفرد عضلات، وحياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفةجدًا”.





قصة حب وزواج منى الشاذلي

وحول زواجها وقصة حبها، أوضحت منى الشاذلي:" اتعرفت على جوزي في إيطاليا، وبقالي 25 متجوزة وأنا وجوزي متناقضين في كلحاجه وهو مش رومانسي، والناس اللي ما عاشوش قصة حب في حياتهم فاتهم حاجة حلوة أوي، والحب الأول بيكون فيه شغف يكفي العالم بعد كده يدخل الاعتياد".

وتابعت:" لما قررت اسافر إيطاليا علشان أشتغل قررت إني مقعش في الحب وأركز في شغلي ومستقبلي لكن وقعت في الحب وفي الأول لاكنت بطيقه ولا هو كان طايقني كنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشان مش بنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان ومعظمالعلاقات اللي بتبدأ بخناق بتعيش لمدة طويلة وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجه وهو مشرومانسي، هو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا".





منى الشاذلي توضح الفرق بين الحب والحياة الزوجية

وأوضحت منى الشاذلي: " الولاد والبنات لازم يتربوا على تحمل المسئولية، والحب حاجة والحياة الزوجية حاجة، ولو اكتافك متتحملشالمسئولية متتجوزش، لازم تربي أولادك على أنهم يشيلوا المسئولية ويتحملوا ضغوط الحياة، غير كدا هيبقى جواز عيال، فالحياة الزوجية محتاجة مجهود كبير".









الوظيفة التي تمنتها منى الشاذلي قبل الإعلام

وعن الوظيفة التي كانت تتمنى العمل فيها، أضافت منى الشاذلي:" كان نفسي أبقى دكتورة أو مدرسة عشان أساعد الناس، ولما دخلتالجامعة الأمريكية لقيت الأقرب ليا هو الإعلام"