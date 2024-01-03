لهذا السبب تصدر مسلسل "حالة خاصة" التريند

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل، بعد عرض أولى حلقاته علي منصة watch it، والمكون من 10 حلقات، من إخراج عبد العزيز النجار، وتـأليف مهاب طارق، حيث يعد المسلسل من إنتاجات منصة watch it الأصلية، ويعرض العمل بواقع حلقتين في الأسبوع والمسلسل من انتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في جو من الإثارة والتشويق والمغامرات حول حل القضايا المعقدة، كما تدور أحداثه في إطار ال 10 حلقات.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

يعتبر "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

أكدت المنصة الرقمية واتش إت Watch It أن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي وغادة عادل ستبدأ غدا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 من خلال عرض حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية.