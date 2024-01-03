ميرهان حسين تعلق عن خبر ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة ميرهان حسين على خبر ارتباط خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد طلاق المطربة مؤخرًا من المطرب حسام حبيب، الذي انتشر في الآونة الأخيرة.

وعلقت الفنانة ميرهان حسين بآية قرآنية عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

يذكر أن تامر سيلم كان خطيب الفنانة ميرهان حسين، لما يقرب من 8 أشهر ومن ثم انفصلا الثنائي قبل فترة من استعدادهما للزواج، حيث تم فسخ الخطوبة قبل موعد الزفاف بأسابيع قليلة، لكنها لم تفصح عن السبب.

بعد طلاقها من حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها



ومن جانبه، كان قد علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خبر ارتباطها، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من خمس سنوات، مؤكدة خلال تصريحات صحفية أن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة.