أحمد فهمي يعلن عن موعد عرض مسلسل 'بين السطور'

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد فهمي، عرض مسلسل بين السطور علي منصة "شاهد vip" يوم 28 يناير ويعرض خمس حلقات في الأسبوع.

أحداث مسلسل بين السطور

ويقدم أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه للمحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته.

وتدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور

ومسلسل بين السطور بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

آخر أعمال أحمد فهمي



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت أحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.



والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.