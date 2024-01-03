ببكاء هستيري.. دنيا بطمة تعلق على حكم حبسها بسبب قضية حمزة مون بيبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تعرضها لحالة من البكاء الشديد بعد صدور محكمة النقض في الرباط بالحبس لمدة عام، بعد إثبات علاقتها بحسابات خاصة بتطبيق سناب شات، في القضية المعروفة بـ حمزة مون بيبي.

تفاصيل حبس دنيا بطمة

علقت الفنانة دنيا بطمة عن حكم حبسها لمدة عام، من خلال مقطع فيديو نشرته على تيك توك، وهي تبكي، قائلة: “أنا معرضة لمؤامرة من عصابة كبيرة ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

وتابعت دنيا، قائلة: “كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرتش، أنا إنسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة، امسحي دموعك واقفي وكملي طريقك، لأن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي”.