تفاصيل مسلسل 'قلع الحجر' بطولة محمد رياض رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان محمد رياض الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل يحمل اسم قلع الحجر، وينتمي لـ فصيلة الأعمال الصعيدية، يعكف فريق العمل على انتهاء تصويره في الفترة المقبلة.

قصة مسلسل قلع الحجر

وتدور قصة مسلسل قلع الحجر في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحي من أحداث حقيقة، تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.



أبطال مسلسل قلع الحجر

وتضم قائمة الفنانون المشاركون في مسلسل قلع الحجر، كلًا من سوسن بدر، منى عبد الغني، يوسف إسماعيل، منة فضالي، والعمل إخراج حسني صال.

أشهر أدوار محمد رياض



يعتبر من أشهر أدواره التي قدمها دور “فارس” في مسلسل “الضوء الشارد” حيث استطاع أن يجسد دور الشاب الثري الوسيم فتى أحلام الفتيات، ولكنه وقع في حب فتاة فقيرة وأصر على الزواج منها، وعلى الرغم من أنه توفى في الحلقات الأولى من المسلسل إلا أنه استطاع أن يترك بدوره المتميز وأدائه التمثيلي القوي بصمة في أذهان المشاهدين، مسلسل “الضوء الشارد” من بطولة ممدوح عبد العليم، منى زكي، محمد رياض، جمال إسماعيل، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، سميحة أيوب، سلوى خطاب، أحمد سلامة، ومن إخراج المخرج القدير مجدي أبو عميرة.

آخر أعمال محمد رياض

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد رياض هو مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم رياض خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، وضم العمل كوكبة من نجوم الفن، منهم: لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوفي، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، خالد زكي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

من هو محمد رياض؟

ولد الفنان محمد رياض في مدينة القاهرة عام 1970، درس محمد في قسم الكيمياء من كلية العلوم في جامعة القاهرة ثم انتسب للمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه، عمل في المسرح والتلفزيون والسينما، كان نجاحه الكبير في التلفزيون، هو متزوج من الممثلة رانيا محمود ياسين ابنة الممثل محمود ياسين والممثلة شهيرة، انجب ولدان هما آدم وعمر، أول أعماله كان مشاركته في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" عام 1992 للتوالى عليه الأدوار ويلمع نجمه كأحد نجوم الشاشة الصغيرة.