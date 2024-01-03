أحمد السبكي يكشف عن موعد طرح فيلم "ليلة العيد" لـ يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد “ليلة العيد” بطولة النجمة يسرا، تمهيدًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي بداية من يوم 25 يناير الجاري، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة التي حققها من خلال مشاركته في الدراما والسينما.

وشوق المنتج أحمد السبكي للفيلم من خلال طرحه البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والذي يتصدره الفنانة يسرا، وعلق قائلًا: "انتظروا النجمة الكبيرة يسرا في فيلم ليلة العيد يوم 25 يناير بجميع السينمات".

أحداث فيلم “ليلة العيد”

فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.



