نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل المستحيل.. تركي آل الشيخ يدعم محمد إمام في أحدث أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورته مع محمد إمام، وأعلن عن دعمه لفيلميه القادمين شمس الزناتي ورجل المستحيل، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: مع النجم الغالي ابن الغالي محمد إمام، وسعيد ببداية عرض فيلمه الجديد اللي متأكد من نجاحه إن شاء الله، وأبديت رغبتي له بدعم ورعاية فيلمين معه وهما شمس الزناتي ورجل المستحيل، وإن شاء الله يكتمل هذا التعاون قريبًا.

تفاصيل فيلم الرجل المستحيل

ويستعد محمد إمام لتقديم فيلم رجل المستحيل عن الرواية الأصلية للكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق، وسيتم طرحه في أكثر من جزء، وجاري التحضير له في الفترة الحالية والاتفاق على كافة تفاصيله، وتعتمد سلسلة الرجل المستحيل على قصص بوليسية من تأليف الدكتور نبيل فاروق تتكون من 160 عددًا، وصدر أول عدد منها بعنوان الاختفاء الغامض عام 1984، ولاقت نجاحًا كبيرًا ومتواصلًا، كما اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي حتى إصدار العدد الأخير الذي انتهت عنده السلسلة في 2009.

وتروي قصص رجل المستحيل مغامرات ضابط المخابرات المصرية أدهم صبري، الذي يجيد كل فنون القتال، ويستخدم عدة أنواع من الأسلحة والغواصات والطائرات، كما يجيد التحدث بعدد من اللغات، ويمتلك عددًا آخر من المهارات كالقدرة الفائقة على تقليد نبرة أصوات الأشخاص الذين يقابلهم وتقمص الشخصيات، ويواجه أدهم مؤامرات الاستخبارات الأجنبية والأخطار التي تهدد بلده مصر وذلك بصحبة فريق عمله ومن أبرز أعضائه قدري ومنى توفيق.

أفلام جديدة ينتظرها محمد إمام

أيضًا يواصل محمد إمام في الفترة الحالية تصوير فيلم شمس الزناتي، الذي يُعيد من خلاله تقديم فيلم والده الزعيم عادل إمام الذي عُرض في 1991، ولكن يقدمه نجل الزعيم بمعالجة درامية مختلفة، كما تغيب عنه عدد من الشخصيات التي ظهرت في فيلم الزعيم منها المارشال برعي والشيخ عتمان وحنة، الفيلم من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

كما ينتظر محمد إمام عرض فيلمه الجديد اللعب مع العيال، وحددت الشركة المنتجة عيد الأضحى موعد مبدئي لعرض العمل بدور العرض السينمائي، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك بجانب محمد إمام في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

اخر اعمال محمد إمام

والجدير بالذكر ان محمد إمام قد حقق في الفترة الحالية نجاحًا كبيرًا في السينمات بفيلم أبو نسب، الذي يتصدر ترتيب شباك التذاكر، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي رومانسي، يشارك في بطولته ياسمين صبري، ماجد الكداوني، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيرين رضا وشيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم «أبونسب»

تدور قصة فيلم «أبونسب» حول شخصية «علي»، يجسدها محمد عادل إمام، طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبري «داليا»، وفي ليلة الزفاف يفاجأ بظهور والدها- داوود الشنش- الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدواني، ليكتشف على خلفيته الإجرامية، ويبدأ الصراع بين الأب والزوج بسبب داليا، ويتعرضان في ليلة الزفاف للعديد من الأزمات والمشاكل تنتهي بعدم سفرهما لإقامة شهر العسل التي كانت تحلم بقضائه في فرنسا.



