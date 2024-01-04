نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. الشركة المنتجة لـ فيلم ليلة العيد تقرر طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الشركة المنتجة لفيلم ليلة العيد موعد طرح الفيلم في يوم 25 من يناير الجاري لينافس في موسم إجازة منتصف العام الدراسي عام 2024، وذلك بعدما تأجيله لعدة مرات، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل منذ عامين كاملين.

أبطال فيلم ليلة العيد

وفيلم ليلة العيد من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



أحداث فيلم ليلة عيد

وتدور أحداث الفيلم حول قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

أفلام موسم إجازة منتصف العام

وشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم ومن ضمنها فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، والذي يعرض حاليًا في السينمات بعدما طرح يوم 21 ديسمبر الماضي، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى والذي انطلق عرضه مساء أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف والمقرر طرحه غدًا الخميس، ويعرض في نفس اليوم أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوي وعدد من الفنانين الشباب، كما يعرض في الموسم يوم 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

وحقق فيلم أبو نسب مساء أمس إيرادات بلغت مليون و42 ألف و195 جنيه، وحقق فيلم شماريخ إيرادات بلغت 331 ألف و307 جنيه، وأما فيلم كارت شحن حقق إيرادات بلغت 86 ألف و318 جنيه، وحقق فيلم العميل صفر إيرادات بلغت 18 ألف و852 جنيه، وأما فيلم وش في وش حقق إيرادات بلغت 11 ألف و591 جنيه، وحقق فيلم فوي فوي إيرادات بلغت 7 الآف و503 جنيه، وحقق فيلم بلموندو إيرادات بلغت ألف و570 جنيه.