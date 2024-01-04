نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تستعجل بزواج جديد.. نضال الأحمدية توجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بتوجيه رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما تداولت أنباء بشأن ارتباطها بطبيب نساء بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب مؤخرًا.

وكتبت نضال الأحمدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقالت: أكثر شخصية تعذبت واحترقت روحها وبكت وارتجفت كالعصفور المذبوح وخافت واختبأت وتوسلت الرحمة من أقرب المقربين إليها في عام 2023 كانت شيرين.. عسى في عام 2024 ولو اقترفت بعض الأخطاء الصغيرة، لكن ألا تعود للسفاح وألا تستعجل بزواج جديد.

أنباء ارتباط شيرين عبد الوهاب





وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب من جديد، ودخولها في علاقة عاطفية مع طبيب أمراض نساء يدعى تامر سليم.

وكان تامر سليم على علاقة خلال الفترة الماضية بالفنانة مريهان حسين، وتمت خطبتهما لمدة 8 أشهر، وانفصلا قبل زواجهما بفترة قصيرة منذ أسابيع قليلة، ولم يتم الكشف تفاصيل الانفصال حتى الآن.





تعليق ميرهان حسين

وبطريقة غير مباشرة علقت ميرهان حسين على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا وزعمت ارتباط خطيبها السابق بـ شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انفصالها عن حسام حبيب.

حيث قامت ميرهان حسين عبر خاصية استوري حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بنشر آية قرآنية كاتبة: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

أعمال شيرين عبد الوهاب





يذكر أن أحيت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حفل رأس السنة في 2023 في دبي، وتألقت شيرين خلال الحفل وظهرت بشكل أنحف مما كانت عليه مرتديةً فستانًا أزرق اللون، وقدمت العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منهم: أغنية مشاعر، أغنية جرح تاني، أغنية الوتر الحساس، أغنية صبري قليل، أغنية مفيش مرة.