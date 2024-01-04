بفستان جرئ.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي في ليلة رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هيفاء وهبي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت هيفاء وهبي جمهورها صور جديد لها من خلال حفلتها الغنائية في ليلة رأس السنة في إحدي الفنادق الكبري في بيروت، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي في الحفل وهي مرتدية فستان باللون "الأحمر اللامع" من تصميم رامي سلمون، وغيرت من تنسيق الفستان الأصلي بالاستغناء عن الـCape والظهور بقفازات شفافة من اللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.

وحرصت هيفاء وهبي علي تقديم مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "ملكة جمال الكون"، "بوس الواوا"، "مابضعفش" وغيرهم الكثير من الأغاني.

ومن ناحية أخري، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

أبطال فيلم جوري

يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر.

أحداث فيلم جوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح،توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أبطال فيلم رمسيس باريس

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمدسلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشكوسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.