نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. لطيفة ترثي والدتها: وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبة الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت لطيفة علي تقديم رسالة مؤثرة لوالدتها التي رحلت عن عالمنا بون الأثنين الماضي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "X".

وكتبت لطيفة، عبرصفحتها الشحصية قائلة: "الله يرحمك يا نور العين، الله يرحمك يا غالية، وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبتكم والناس اللي واسوني وخلوني نقوى على تحمل الصدمة ومرارة الوجيعة، شكرا من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحست بيا في الفترة الصعيبة هاذي".

وأشارت لطيفة إلى موعد عزاء والدتها، سيكون نهار الجمعة 5 يناير 2024 ابتداء من الساعة الثالثة عصر إلى الساعة السابعة مساء، وذلك بإحدى القاعات الخاصة بالعزاء في تونس.

وأختتمت حديثها قائلة: "شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء، شكرا لمواساتكم الكريمة واسأل الله ان لا يريكم مكروه أو حزنا على عزيز أو قريب".

وفاة والده الفنانة لطيفة

ويذكر ان توفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة في الساعات الأولى من عام 2024، بعد معاناة مطولة مع المرض، حيث قضت لطيفة جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة تقريبية شهر.

ونشرت لطيفة عدة تدوينات على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلبت من جمهورها الدعاء بالشفاء لوالدتها.

نقابة المهن الموسيقية تنعيم والدة لطيفة

ويذكر ان نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الفنانة لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان جاء كالتالي: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”