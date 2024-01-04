ننشر القصة الكاملة لحبس الفنانة المغربية دنيا بطمة بسبب قضية حمزة مون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 08:27 صباحاً - تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول وضعها في السجن لمدة عام والسبب يرجع للقضية الشهيرة حمزة مون بيبي.

ما علاقة دنيا بطمة في قضية حمزة مون بيبي؟

أثارت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة الجدل في قضية حمزة مون بيبي، والتي بدأت منذ سنوات، عندما تم إنشاء حساب على موقع سناب شات استهدف الكشف تفاصيل علاقة فنانات مغربيات ببعض الرجال الخليجيين واتهامهم بوجود علاقات مشبوهة.

واستهدفت صفحة حمزة مون بيبي العديد من المشاهير المغربيين، أبرزهم: رجاء وعمر بلمير، ابتسام تسكت، نورا فتحي، سعيدة شرف، طاهرة، بالإضافة إلى استهداف رجال أعمال.

ولكن عادت دنيا بطمة وشقيقتها برفع دعوى سب وقذف وتشهير وابتزاز ضد كل من الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضى البوزيدي، ولكن تم تأجيل القضية.

دنيا بطمة تنهار من البكاء لهذا السبب!

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حزنها بعد صدور محكمة النقض في الرباط بالحبس لمدة عام، بعد إثبات علاقتها بحسابات خاصة بتطبيق سناب شات، في القضية المعروفة بـ حمزة مون بيبي،

حيث شاركت "بطمة" جمهورها بفيديو بث مباشر تكشف عن علاقتها بهذا الأمر من خلال حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك "،

دنيا بطمة تفتح النيران وما المقصود بالعصابة؟

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أنا اتعرضت لمؤامرة من عصابة كبيرة ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة".

دنيا بطمة:عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة

وأضافت:" كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرتش، أنا إنسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة، امسحي دموعك واقفي وكملي طريقك، لأن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي".

آخر أعمال دنيا بطمة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة أغنية المارياج، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.