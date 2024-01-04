نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريتني سبيرز تنفي تحضيرها لألبوم جديد وتؤكد اعتزالها الغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان رسمي لها، أعلنت النجمة بريتني سبيرز عن نفيها لما تردد حول العمل على ألبومها الموسيقي الجديد.

بريتني سبيرز توضح حقيقة عودتها للغناء

ووفق ديد لاين، كتبت بريتني سبيرز على حسابها الخاص على إنستجرام أن كل ما يتردد حول طرح ألبومها الغنائي الجديد كاذبة، مع تأكيدها على أنها لن تعود للعمل في مجال الموسيقى من جديد.

وعانت النجمة بريتني سبيرز في السنوات الماضية من أزمات متكررة في هوليوود، بسبب خلافات الوصاية التي دارت بينها وبين والدها.

الأمر الذي أدى لابتعادها عن العمل في مجال الموسيقى لمدة طويلة، وفق تصريحاتها من المرجح أن تطول بعد ما أكدته عبر منشورها الأخير.

بريتني سبيرز تكشف سبب كتابتها للأغاني

وذكرت بريتني أنها حين تقوم بكتابة الأغاني الجديدة، تقوم بذلك بدافع الاستمتاع فقط، وأنها لم تعد تقوم بذلك بدافع الربح والشهرة.