نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان مستشارًا فنيًا لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قرارًا بانضمام الفنان الكبير مصطفى شعبان مستشار للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

عمرو الليثي يتحدث عن إنضمام مصطفي شعبان

وأشاد الدكتور عمرو الليثي بإنضمام النجم الكبير لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، وأنه إضافة مهمة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.



ومن جانبه أعرب الفنان مصطفي شعبان، عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنيًا ان يكون عند حسن الظن وان يقدم الإضافة في المرحلة المقبلة.



يذكر أن مصطفي شعبان قد شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وايضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

نال العديد من الجوائز الفنية والإبداعية من مختلف المهرجانات العربية والدولية، وساهم في إثراء السينما والدراما المصر والعربية بباقة من أجمل وأفضل الأعمال.

آخر أعمال مصطفى شعبان



وكانت أخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.