نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح اللقطات الترويجية الأولى من مسلسل Coyote Vs Acme في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منص نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد Coyote Vs. Acme، بعد استحواذها على حقوق صناعة مشروع تليفزيوني جديد للأطفال من شركة ورنور بروز المالكة لحقوق الشخصيات.

ووفق ديد لاين، هذا المسلسل الجديد سيطرح للعرض عبر منصة نتفليكس ضمن مشاريعها الجديدة لعام 2024.

مسلسل Coyote Vs. Acme

وشخصيات مسلسل Coyote Vs. Acme الجديد، هي من شخصيات عالم الرسوم المتحركة الخاص بـ "لوني توزن".

وضمن مشاريع نتفليكس الجديدة، نجح الفيلم الجديد للمخرج الكبير زاك شنايدر Rebel Moon – Part One: A Child of Fire في تصدر قوائم مشاهدات منصة نتفليكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد تستعد نتفليكس لتقديم جزء ثاني منه قريبًا، كانت قد طرحت الاعلان الترويجي له تمهيدًا لعرضه.

فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver

وطرحت شركة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver، المشروع السينمائي الجديد المعروف للمخرج زاك شنايدر.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تستكمل به قصة العمل ويطرح كجزء ثاني، من بطولة صوفيا بوتيلا وديجمون هونسون.

مسلسل Peaky Blinders

وكانت قد كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.