نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أبطال فيلم "الحريفة" ضيوف "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحلّ أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة ON.

تفاصيل حلقة نجوم فيلم “الحريفة” مع منى الشاذلي

ويظهر في الحلقة نجوم الفيلم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة إلى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

ويتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل، وأبرز التحديات التى واجههتهم خلال تصوير الفيلم، كما يتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى في التمثيل، وكيف استعد لأداء دور "أستاذ شلش" ضمن أحداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسرارًا عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما تتضمن الحلقة ألعابًا وتحديات بين الضيوف.

تفاصيل فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.