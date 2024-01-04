نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقاته.. الجمهور يشيد بمسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجمهور بمسلسل "حالة خاصة"، الذي عُرضت أول حلقتين منه مساء يوم الأربعاء، عبر منصة "Watch it"، حيث نال على إعجاب الجمهور بشدة، حيث يناقش قضية التوحد بشكل مختلف يواكب العصر.



مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددًا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة"، “بالطو”، و"اتزان"، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق"، وغيرها من الأعمال.