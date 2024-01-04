تركي آل الشيخ يرسم بداية قوية للترفيه في المملكة في 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الرياض مع بداية سنة 2024 الأضواء من جميع العواصم العربية والعالمية في "ليلة نجمات العرب" اقوى الحفلات التي تضاف للنجاحات المستمرة لموسم الرياض، وفاجأ معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، الجميع بفكرة الحفل التي رسمت بداية قوية للعام الجديد، وقال معاليه في اتصال هاتفي أسعد جميع حضور الليلة :"شكرا للنجمات العربيات المتألقات اليوم في الرياض بيتهم، وهذا كله بفضل من الله، ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية".

ليلة نجمات العرب

وجمعت ليلة نجمات العرب التي اقيمت في مسرح "محمد عبده أرينا - روح السعودية" وقدمتها ورعتها الهيئة العامة للترفيه من تنظيم وإشراف شركة روتانا ميوزك، ما بين متعة الغناء وقمة الاداء وروعة الاحساس فكانت ليلة فنية موسيقية عالمية بكل جوانبها من ديكوات ضخمة خطفت الأنظار، ودويتوهات حبست الأنفاس، وإبهار في الإضاءة، وجمال في هندسة الصوت، وخبرة في التنظيم،وفرقة أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو هاني فرحات، وحرفية وأداء عالي في غناء نجمات العرب: أحلام وأصالة نصري وانغام واليسا وأسماء لمنور ونانسي عجرم، اللواتي أسعدن الجميع بأغانيهم وإطلالاتهن وتآلفهن واتحادهن في البروفات والكواليس وعلى المسرح لتقديم سهرة غنائية طربية متقنة ومدروسة.. مختلفة ومتميزة، تنوعت بين صولوهات ودويتوهات وتريوهات أضيف اليها مفاجأة اجتماعهن وغنائهن في الختام باغنية "إبعاد" الأمر الذي اجعل منها ليلة مكتملة العدد وتابعها الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر على عشرات القنوات والإذاعات والمنصات برؤية المخرج أحمد الدوغجي، فتصدرت "ليلة نجمات العرب" التريند والمراتب الأولى في محرك البحث "غوغل "وسيطرت على أخبار السوشيال ميديا وشغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن كواليس الليلة شهدت المصالحة التي دعى إليها وقام بها معالي المستشار تركي آل الشيخ بين أصالة وأنغام بمباركة وحضور الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا ميوزك والفنانة إليسا، بعد سنوات من القطيعة.

وفي "ليلة نجمات العرب" كان برنامج الحفل مليئًا بالأغاني والتكريمات، أولًا تكريم الفنانات المشاركات لبعضهن البعض عندما قامت كل منهن بتقديم الأخرى على المسرح في عرف هو الأرقى مهنيا، ومن ثم غناء من تم تقديمها، فغنت إليسا "عايشالك "، وقدمت انغام "سيدي وصالك"، ولاول مرة غنت اسماء لمنور عملها "جونيمار" على المسرح بحفل، واستمع الحضور من نانسي عجرم لاغنية "آه ونص”، وقدمت احلام "تدري ليش"، وختمت اصالة الفقرة باغنية "سامحتك"

دويتوهات نجمات الغناء العربي

وفي فقرة الدويتوهات، غنت أنغام ونانسي "إحساس جديد "و "بعتلي نظرة"، وغنت اصالة واسماء لمنور "سيد الغرام”، واجتمعت اليسا ونانسي في اغنيتي "بتمون" و"مين ده اللي نسيك"، واجتمعتا احلام وانغام في "وين تروح" و"اكثر من اول احبك"، وغنيتا احلام وأسماء "ناويلك عل نيه" و"العفو"، ثم غنيتا أصالة وإليسا "يمين الله" و"أنا وبس"، وانهيتا إليسا وأنغام الفقرة بغنائهما "يا ريتك فاهمني" و"لو تعرفوه".

تكريم الفنانات الراحلات أبرزهم الشحرورة صباح

ومن باب التقدير والعرفان للجيل الماضي تم تكريم عدد من الفنانات الراحلات، وهنا اعتمدت الفكرة على تقديم ثلاثة أغاني لكل نجمة مكرمة راحلة، فكرمن فنانات "ليلة نجمات العرب" الشحرورة صباح، وهنا قدمت أنغام بصوتها "ساعات" وغنت لها أحلام "الو بيروت" وغنت لها اليسا "يانا يانا".

وفي تكريم الراحلتين شادية ونجاة غنت نانسي "أن راح منك يا عين"، وغنت أسماء لمنور "على عطش الحب" وغنت انغام "دوارين". وفي تكريم الراحلتين عتاب ورباب غنت اصالة "امتى أنا اشوفك" وغنت اسماء "جاني الأسمر" وغنت احلام "اجرح". وفي تكريم وردة الجزائرية غنت لها إليسا "اكدب عليك" وغنت نانسي "حرمت أحبك" وغنت أصالة "اسمعوني".

ختام الحفل

واكتملت الروعة في ختام الحفل بفقرة الميدلي، فغنت اسماء "عنده الزين"، وغنت إليسا "سلم عليها يا هوى" وغنت نانسي "ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" وغنت انغام "قولوله الحقيقة" وغنت احلام "عاد الهوى"، وغنت أصالة "عالمايا"،ثم اتحدن جميعًا في اغنية "إبعاد".

وتعانقت النجمات الستة متوجهات بالشكر إلى معالي المستشار على روعة الفكرة والليلة التي بدأن بها 2024، مشيدات بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ودقة تنظيم روتانا لهذا الحدث، ومتمنيات أن يحمل العام الجديد للعالم السلام والأمن والصحة والمحبة والفرح.