أمبر هرد تشكر الجمهور على دعم عودتها لـ "أكوامان"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة أمبر هرد الشكر لمحبيها من أنحاء العالم على ما قدموه من دعم لها في ظل أزمتها الأخيرة التي انتهت بتهميشها من معظم أعمال هوليوود، حتى فيلم "اكوامان" الجديد.

أمبر هرد تشكر كل من دعمو عودتها من جديد لفيلم أكوامان

ووفق ديد لاين، صرحت أمبر هرد في بيان رسمي أنها تشكر كل من دعمو عودتها من جديد لفيلم أكوامان في شخصية ميرا، على الرغم من تقليص دورها في الفيلم.

وكان انقلاب عالم صناعة السينما في هوليوود على أمبر هرد قاسيًا، بعد أن تأكد براءة جوني ديب في قضية التشهير التي حركها ضدها.

ووفق ديلي ميل، انعكس هذا الانقلاب على هرد، بعد ما تراجعت أعداد الأدوار السينمائية المطروحة عليها، وتقليص حجم أدوارها في أعمال جديدة.

فيلم أكوامان

وهو ما حدث، في فيلم أكوامان الجديد، بعد أن اكتشف مشاهدي الفيلم ان أمبر هرد تمتلك فقط ضمن أحداث الفيلم 11 جملة فقط بعد تقليص دورها.

وعلى الرغم من تصريحاته بغياب احتمالات استمراره في اداء شخصية "أكوامان" في المستقبل، كان النجم جيسون موموا حاضرًا في عرض خاص جديد للجزء الأحدث من Aquaman.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي من طرح للعرض على مستوى العالم بتاريخ 22 ديسمبر الماضي.

عالم أبطال dc

والفيلم يختتم عالم أبطال dc الذي ابتكره المخرج زاك شنايدر، ويضع نهاية لهذا العام الذي سيحل محله عالم جديد يبتكره المخرج جيمس جان.