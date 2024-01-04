نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طرح فيلم " الإسكندراني " في دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عرض فيلم “ الاسكندراني ” في السينمات، اليوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري، بطولة الفنان أحمد العوضي، وإخراج خالد يوسف ومن المقرر عرضه يوم 11 يناير في جميع الدول العربية ثم عرضه في الدول الأوروبية، خاصةً أن الفيلم يشهد جزءًا كبيرًا من تصويره في إيطاليا، والفيلم هو أول بطولة سينمائية للنجم أحمد العوضي، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفيلم .

نجوم فيلم الاسكندراني

يضم فيلم "الإسكندراني" مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي، وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد.

أحداث فيلم الاسكندراني

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول شخصية “بكر” الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.



نجاح البرومو التشويقي لفيلم الاسكندراني

وأعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

ولقى البرومو العديد من ردود الفعل الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووصلت عدد مشاهدات البرومو 3 ملايين في أول 24 ساعة من طرحه، وتحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر مساء اليوم الخميس.