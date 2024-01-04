لهذا السبب.. الإعلامية بسمة وهبة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية بسمة وهبة، محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، بعد غيابها لفترة عن الشاشة، وقالت أنها مرت بمحنة، وعن حقيقة انسحابها من برنامج “ 90 دقيقة ” المذاع على شاشة المحور الفضائية.

سبب غياب بسمة وهبة عن الشاشة

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها بالعودة إلى الشاشة بعد فترة غياب، قائلة: "في الفترة الماضية مررت بمحنة، لكن كانت هناك منحة في الوقت ذاته، وهي فرصة لالتقاط أنفاسي ومتابعة ما فات من حياتي".

وأردفت "وهبة"، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "فكرت في بعض أمور حياتي الشخصية مثل حياة أبنائي، كما فكرت في والدي ووالدتي، أي أنني فكرت في المحيطين بي، وبعد ذلك فكرت في نفسي".

مرض بسمة وهبة

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدًا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق في النفس".

عودة بسمة وهبة لبرنامج 90 دقيقة

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلنة عودتها الليلة على قناة المحور لتقديم حلقة خاصة ومفاجأت جديدة في برنامجها "90 دقيقة".

وكتبت بسمة وهبة: "إشاعة إني رحلت عن قناة المحور لا تجوز.. لأنه مكتوب كتابي على المحور عقد أبدي، ونازلة الليلة.. بحبكم وحشتوني".

يذكر أن بسمة وهبة، أثارت حالة من الجدل، بعد غيابها المفاجيء، عن تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور، حيث يتساءل كثيرون عن سر اختفائها، وسط آراء وأسئلة حول مسيرها في قناة المحور.