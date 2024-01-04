نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تقدم تتر مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر النجمة سوسن بدر، حاليًا عرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "حدوتة منسية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وستقوم الفنانة نداء شرارة بتقديم أغنية تتر المسلسل وهي تحمل اسم "أزمة نفسية".



ما هي أحداث مسلسل "حدوتة منسية"؟

تدور أحداث مسلسل "حدوتة منسية" في إطار إجتماعي، حيث تجسد الفنانة سوسن بدر شخصية صاحبة مصنع وهي متزوجة من محمود حافظ ضمن أحداث العمل الذي تشارك به خلال موسم "الأوف سيزون" والمقرر طرحه في الفترة القادمة.

من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

يضم مسلسل "حدوتة منسية " مجموعة من الفنانين منهم: سوسن بدر،عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.



ما هي أحدث أعمال سوسن بدر؟

قدمت الفنانة سوسن بدر في خلال الموسم الرمضاني الماضي عام 2023، مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، والعمل شارك به عدد من الفنانين منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل،وغيرهم، وهو من تأليف سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.



كما شاركت في مسلسل "بابا المجال" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر تريند محركات بحث مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه رمضان الماضي 2023، وهو من بطولة النجم مصطفى شعبان ونسرين أمين وسهر الصايغ ورياض الخولي،وآخرين.



من هم أبطال مسلسل "بابا المجال"؟

ضم مسلسل "بابا المجال" عدد من الفنانين منهم: مصطفى شعبان، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، وينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال سوسن بدر السينمائية

عرض لها مؤخرًا فيلم أنا لحبيبي، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وشارك في بطولته كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، محسن محي الدين، ونادر فؤاد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم ومحمد الشرنوبي، وإنتاج أحمد السبكي، وكان يحمل العمل في السابق اسم جارة القمر.

سوسن بدر



مشاركة سوسن بدر في فيلم "الهوى سلطان"

كما تقدم سوسن بدر شخصية والدة الفنان أحمد داوود ضمن أحداث فيلم "الهوى سلطان" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من بطولة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.