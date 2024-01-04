نجوم أفلام رأس السنة ونور النبوي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة صدى البلد، النجم الشاب نور النبوي الذي يكشف تفاصيل خاصة عن فيلمه الجديد “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع الكابتن أحمد حسام ميدو وبيومي فؤاد وخالد الذهبي ابن الفنانة اصالة وعدد كبير من النجوم الشباب.

استضافة نور النبوي في برنامج سبوت لايت

كما يتحدث نور النبوى عن مشاركته في مسلسل إمبراطورية ميم،ويتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وهوايته المفضلة وعلاقته بوالده الفنان خالد النبوي.

لقاءات مع الفنان أحمد العوضى ونجوم فيلم الاسكندراني



كما تستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة لقاءات مع الفنان أحمد العوضي وابطال فيلمه الجديد الاسكندراني الذي يعود من خلاله المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

لقاءات مع نجوم فيلم ليه تعيشها لوحدك

كما تستعرض أيضًا لقاءات خاصة مع النجم خالد الصاوي وابطال فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي تم طرحه مؤخرًا في دور السينما.

لقاءات مع نجوم فيلم كارت شحن

كما تستعرض خلال الحلقة لقاءات مع النجم محمد ثروت وصناع الفيلم الكوميدي كارت شحن.

موعد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.