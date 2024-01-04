ماجدة خير الله تشيد بأداء طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة"

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بأداء الفنان طه دسوقي ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة"، مؤكدًا على أنه لعب هذا الدور ببراعة وسوف يضعه في المكانة المميزة التي يستحقها بين النجوم الشباب القادمين بقوة.



منشور ماجدة خير الله



كتبت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، منشورًا قالت فيه: "مسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، سوف يضع طه دسوقي في المكانة المميزة التي يستحقها بين أهم النجوم الشباب القادمين بقوة".



وتابعت: "في الحلقه الأولى، وخلال الدقائق الافتتاحيه وقبل أن يحدث أي موقف دال علي طببعة الشخصبة، ودون كلمة حوار، نتابع( نديم ) طه دسوقي وهو شاب نابغة مصاب بالتوحد، وندرك من لغة الجسد، ونظرات عينيه المرتبكة وتعمده الانعزال عن العالم وعما يدور حوله بغلق أذنيه بسماعات، تحمل موسيقي لايسمعها غيره، إنه شخص وحيد مأزوم، يحمل رأسه من المعلومات والمعرفه مايجعله ثقيل علي بقية جسده، فيتحرك كما لو كان روبوت في بعض الأحيان، وردود أفعاله تأتي بعيدة عن الحدث بعدة دقائق، ولاتبدو عليه الدهشة سواء استمع إلى كلمات مديح، أو كلمات غير لائقة".

وأضافت:" ربما يكون رسم الشخصية ساعد طه دسوقي في التعبير عنها، ولكن هذا الإبداع الذي ظهر به في الحلقتين الأولى والثانية من حالة خاصة، يحرض علي تكمله الحلقات أولًا للاستمتاع بهذا النص الذي بهتم بالتفاصيل وأتمنى أن يستمر حتى النهاية بهذا التميز ولمتابعه الخطوات الأولى لممثل ونجم صاعد".



واختتمت: "أرجو أن يحافظ على خطواته القادمة، وطبعًا لاننسى تحية أحمد أمين الذي قدم رغم قصر الدور حالة إبداعية متميزة كمذبع متمرس لبرنامج مسابقات جماهيري يشبه من سيربح المليون".

ما هي أحداث مسلسل "حالة خاصة"؟

تدور الأحداث حول، المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.



من هم أبطال مسلسل "حالة خاصة"؟

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.