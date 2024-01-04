تعرف على موعد عرض فيلم "ليلة العيد"

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أحمد جودة - القاهرة - حددت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك بعد عامين من التأجيلات، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 25 يناير الجاري،للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.



ما هي أحداث فيلم "ليلة العيد"؟

تدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار إجتماعي حول قهر المرأة ويتناول قضايا هامة كزواج القاصرات والعنف ضد المرأة وختان الإناث،حيث تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

يسرا



من هم أبطال فيلم "ليلة العيد"؟

يضم فيلم "ليلة العيد" عدد من الفنانين منهم: يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ريهام عبد الغفور



موسم أفلام إجازة منتصف العام 2024:

هناك عدد من الأفلام السينمائية التي ستعرض في موسم اجازة منتصف العام ومنها:

فيلم "أبو نسب":

بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى.

فيلم "لية تعيشها لوحدك":

وهو بطولة شريف منير وخالد الصاوى والذى انطلق عرضه اليوم الأربعاء.

فيلم "الإسكندراني": بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف.

كما يشارك في هذا الموسم عدد من الفنانين بعدد من الافلام وهي "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، وسيعرض يوم17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.