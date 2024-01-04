"ڨوي ڨوي ڨوي" يحافظ على صدارته في شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" أن يحقق نجاحًا هائلًا ويكتسح إيرادات شباك تذاكر السينما، نظرًا لإختلافه عن نوعية الأفلام المنافسة له، حيث بلغت إجمالي إيراداته 33 مليون و316 ألف جنيهًا.

أحداث فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”



وتدور أحداث فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” في إطار من التشويق والإثارة، حول شاب لديه طموح ويأمل للسفر في الخارج، بأن يتقابل صدفة مع فريق للمكفوفين، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي، وقد حقق الفيلم إيرادات مرتفعة.



نجوم فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"



فيلم "ڨوي ڨوي ڨوي" يضم نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة العمل محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد مغربي، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال، كما تألق مطرب الراب ويجز في الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "حلوة منك".