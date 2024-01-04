نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه دسوقي يتصدر التريند بـ "حالة خاصة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدّر الفنان طه دسوقي تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس، خلال الساعات الماضية، عقب عرض أول حلقتين من مسلسله الجديد "حالة خاصة".

طه دسوقي يجيد تقديم شخصية “نديم أحمد أبو سريع”في مسلسل “حالة خاصة”

وجاءت التعليقات عبر مواقع التواصل على دور طه دسوقي إيجابية للغاية حتى الآن، إذ أجاد تقديم شخصية "نديم أحمد أبو سريع" المريض بالتوحد، والذي يسعى للعمل في مكتب محامية شهيرة تجسدها غادة عادل.

مواعيد عرض مسلسل “حالة خاصة”

المسلسل أحدث أعمال watch it الأصلية، ويقوم ببطولته طه دسوقي وغادة عادل، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل “حالة خاصة ”

يشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من: أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.