نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للغة "برايل" ندوة بحثية ومعرض وحفل النور والأمل بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، احتفالا باليوم العالمى للغة برايل، وذلك بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق 4 يناير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



أبرز الندوات احتفالًا باليوم العالمي للغة برايل

تقام ندوة ذات خمسة محاور وهي:" برايل من العجز إلى الإعجاز.. كيف تتحول المحنة إلى منحة" ‏يقدمها علاء عبد ‏الحليم عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين ‏و خبير التنمية البشرية ‏مدير عام قطاع الخدمات الاجتماعية بجامعة القاهرة.



"استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الاعاقة البصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" ا.د. محمد صالح الإمام أستاذ التربية الخاصة جامعة عمان العربية، مستشار وزارة التعليم السابق، مستشار الجامعة الافروآسيوية، و" دور الوسائل المساعدة في توفير الاتاحة لذوي الإعاقة البصرية "تقدمها الاستاذة هدي علي الانشاصي خبير الاعاقة بوزارة التربية والتعليم، أمين عام الاتحاد العام لذوي الاعاقة، مدرب بأكاديمية المعلم ومراجع خارجي بالهيئة القومية للجودة،



كما تقدم د. هادية صابر رئيس جمعية (البلد اليوم) للتنمية ورقة عمل بعنوان: نحو محو أمية برايل.



ويقدم المهندس عادل فؤاد جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ورقة بحثية بعنوان: "برايل وآليات السياحة الميسرة".

افتتاح معرض للمطبوعات والمستنسخات



يتضمن برنامج الأمسية افتتاح معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة بريل، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والامل.

حفل فني لأوركسترا النور والأمل



و تختتم تلك الفاعلية بحفل فني لأوركسترا النور والأمل.