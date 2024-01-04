نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "أبو نسب" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم محمد إمام شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي بفيلم "أبو نسب"، الذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحًا هائلًا ويكتسح الإيرادات، حيث حقق 22 مليون و437 ألف جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



أحداث فيلم "أبو نسب"



"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب



"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهما في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالإضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.