الليلة.. نجوم حفل "كاسيت 90 "على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حفل إستثنائي مع بداية العام الجديد، تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام الساعة التاسعة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل النجوم النجوم محمد فؤاد، مدحت صالح، مُصطفي قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، مُصطفي كامل تحت شعار "كاسيت 90" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

أبرز النجوم المشاركين في حفل “كاسيت 90”

يُقدم خلال الحفل كلًا من الفنانين محمد فؤاد، مدحت صالح، مُصطفي قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، مُصطفي كامل خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصًا في مرحلة التسعينيات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل نجوم كاسيت 90، حيث شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 أغسطس الماضي، حفلًا بعنوان كاسيت 90 وشارك وقتها في الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون، إيهاب توفيق، محمد محيي، مصطفى قمر، خالد عجاج، حسام حسني، محمد الحلو.