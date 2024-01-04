نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق 42 ألف جنيهًا في أول أيام طرحه في دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة النجم خالد الصاوي، إقبالًا كبيرًا في دور العرض السينمائي وبلغت ايراداته في أول أيام عرضه 42 ألف جنيه وفقًا لما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

تدور أحداث فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.

نجوم فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور، وتدور أحداث حول سلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

تفاصيل شخصية خالد الصاوي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية رجل أعمال وفي نفس الوقت يلعب دي جي وتزوج مرة واحدة ولكنها فشلت ولديه ابنه التي تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ولكن علاقته بها متوترة للغاية، وخلال الأحداث يصاب بالسرطان وهو الاختبار الذي يجعله يعيد حساباته فى كل شيء في حياته مرة أخرى.