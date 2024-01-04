نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنات السباعي" و"البحث عن فتيحة".. حكايات "حد فاصل" تحتل أعلى نسب مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "حد فاصل" قائمة الأعلى مشاهدة منذ بداية عرضه، ودخل ضمن قائمة أفضل 10 مسلسلات في مصر خلال العام الجاري 2024، وفقًا لما نوهت إليه منصة "jawwy tv" السعودية والتي تعرض المسلسل بشكل حصري مع “STC TV” السعودية.



احتلت حكايات مسلسل “حد فاصل” قائمة الأعلى مشاهدة على منصة “jawwy tv”، حيث جاءت حكاية "البحث عن فتيحة" في المركز الأول وجاءت حكاية "بنات السباعي" في المرتبة الثانية من قائمة الأعلى مشاهدة، والعمل من تأليف محمد إبراهيم عوض، ومن إخراج تامر حمزة.

تفاصيل حكاية “البحث عن فتيحة”

وتدور أحداث “البحث عن فتيحة” في خمس حلقات، وهي من ببطولة الفنان نضال الشافعي، فى أول بطولة درامية مطلقة له، والعمل من تأليف محمد ابراهيم عوض ومن إخراج تامر حمزة، ويشارك في البطولة الفنان صلاح عبد الله، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، صبري عبد المنعم، عمرو عبد الله، سمير بدير، وتعد حكاية “البحث عن فتيحة” آخر أعمال الفنان الراحل أحمد حلاوة.

حكاية "بنات السباعي"

أما حكاية "بنات السباعي" مكون من 5 حلقات ويشارك في بطولته كل من ريم البارودى أحمد جمال سعيد وهبة حسن ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.