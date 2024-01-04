نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سليمان: أُجسد دور "بدر الدين الجمال" في مسلسل "الحشاشين".. ومحمد الغيطي يُبهرني بكتاباته (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد سليمان حاليًا في مسلسل "دماء العذارى"، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وبطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، وآخرون من النجوم، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش مشاكل الطلبة بالجامعات.

محمد سليمان يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل “دماء العذارى”



وقال محمد سليمان في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أنه يجسد خلال الأحداث دور رجل يدعى ربيع أبو سويلم صاحب كباريه ولكن بشكل مواكب للعصر الحديث، ويمر بأحداث معينة، ويتعرض للعديد من المشاكل، مؤكدًا على أنها شخصية مثيرة بالنسبة له.

وأوضح محمد سليمان أنه تحمس للمشاركة في مسلسل "دماء العذارى"، لوجود الكاتب محمد الغيطي والمخرج عصام شعبان، ولأن العمل يضم العديد من النجوم العظام، بجانب الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث، فهو ينجذب دائمًا لنوعية الأدوار التي تكون بعيدة تمامًا عن شخصيته الحقيقية.

محمد سليمان: تجمعني علاقة صداقة قوية بالكاتب محمد الغيطي

وأشار محمد سليمان على أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالكاتب محمد الغيطي، وأنه دائمًا ينبهر بكتاباته، وهذا حدث معه في مسلسل "أيام الرعب والحب"،الذي كان يناقش موضوعات جديدة عن حالات الانتحار الجماعي وعبدة الشيطان.

محمد سليمان يكشف سبب رفضه لدور “ستيفان روستي” في مسلسل “الضاحك الباكي” قبل تراجعه في قراره

وأكد محمد سليمان على أن اختيار الكاتب محمد الغيطي له لتجسيد دور "ستيفان روستي"، بمسلسل "الضاحك الباكي" حمله مسؤولية كبيرة جدًا، وأنه رشحه له قبل تصويره بثماني سنوات، وظل محتفظًا بالسيناريو الذي وصله لأول مرة، مُشيرًا إلى أنه اعتذر عنه في البداية لخوفه من عدم تقبل الجمهور لأدائه، لكنه تراجع عن قراره بعدما تواصل معه المخرج محمد فاضل.





وأضاف:" لقيت محمد فاضل بيكلمني قالي انت خايف من إيه قولتله حاولت اقلد صوته وفشلت، قالي انت غلطان مش عاوزك تقلده، أنا عاوزك تاخد من روح ستيفان روستي،فده كان بالنسبة لي مفتاح هقدر أوصل من خلاله للشخصية على قد ما أقدر".

وكشف محمد سليمان عن كواليس شخصيته في مسلسل "الحشاشين"، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية بدر الدين الجمال، الذي قام ببناء منطقة الجمالية وتأسيسها، بجانب توليه حكم مصر في العصر الفاطمي لعدة سنوات.

أبطال مسلسل "الحشاشين "

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وآخرون من النجوم