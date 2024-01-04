رامي صبري يطلق 3 أغنيات من ألبومه الجديدة «النهايات أخلاق».. اعرف التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - رامي صبري يطلق أول 3 أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»

أطلق النجم رامي صبري قبل قليل أول ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» من بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

أولي أغاني البوم «النهايات أخلاق»

الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة

وجاءت الأغنية الثانية لنجم العرب رامي صبري باسم «بين الحيطان» من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

أغنية «حلفتك بالليالي»

كما شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية «حلفتك بالليالي» وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.



رامي صبري يجهز مفاجاة للجمهور



كما أعد النجم رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.

كلمات أغنية كعبك عالي

وتشمل كلمات أغنية كعبك عالي الأتي: «من يومي بحبك من يومي، وإنت اللي بِتحليلي يومي، من يومي بحبك من يومي، وإنت اللي بِتحلي لي يومي، في حد وإنت معاه، تنسى الحياة وياه، قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنتَ كعبك عليّ، جامِد وأكدت لي، حظي جيه من السما يوم ما قربت لي، إنتَ كعبك عليّ، جامِد وأكدت لي، حظي جيه من السما يوم ما قربت لي».