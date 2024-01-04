نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "حمزة مون بيبي".. دنيا بطمة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة المغربية دنيا بطمة محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما رفضت محكمة مغربية طلب النقض المقدم من المطربة المثيرة للجدل على حكم حبسها لمدة عام على خلفية القضية الشهيرة باسم "حمزة مون بيبي".

سبب إلغاء دنيا بطمة لحفل رأس السنة في طنجة

وكانت قضية "حمزة مون بيبي" المتعلقة بفضح علاقات مشبوهة للمشاهير، وبات الحكم واجب النفاذ، ما دفعها إلى إلغاء حفلة رأس السنة الذي كان مقررًا أن تحييه في أحد فنادق مدينة طنجة، خوفا من تعرضها وإدارة الفندق لأي إحراج في حال صدور قرار اعتقالها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

حكم المحكمه ضد دنيا بطمة

واتخذت دنيا هذه الخطوة بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته بطمة، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضدها، الحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة، وكان طلب النقض يهدف إلى إلغاء حكم السجن البالغة مدته سنة، وذلك بعد تأكيد ارتباط دنيا بطمة بحساب "حمزة مون بيبي" على تطبيق "سناب شات" الذي أنشئ لفضح المشاهير وكشف "علاقاتهم المشبوهة" مع رجال أعمال.

دنيا بطمة تنهار من البكاء

من جانبها، ظهرت دنيا وهي منهارة بالبكاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "انستغرام"، وقالت: "الأيام كفيلة بأن تكشف كل الأشياء، أتعرّض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله يرى كل شيء، وأثق في أن تنصفني عدالة السماء، لن أتحدث في التفاصيل حاليًا، وحاولت عدم البكاء لكن رغمًا عني تتساقط دموعي، لا أعرف ماذا أفعل، أنا إنسانة ولست جمادًا، أنا ضحية الكذب والخبث والغدر، ولم يعد لي إلا عائلتي فقط".

تفاصيل قضية "حمزة مون بيبي"

يذكر أن قضية "حمزة مون بيبي" بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.