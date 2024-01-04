نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار حبس دنيا بطمة.. ما هي قضية "حمزة مون بيبي"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار أنباء حول وضعها في السجن لمدة عام والسبب يرجع للقضية الشهيرة حمزة مون بيبي

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل قضية "حمزة مون بيبي"..

ما هي قضية "حمزة مون بيبي"؟

اتهمت دنيا بطمة في قضية بسبب حساب "حمزة مون بيبي" اشتهر بابتزاز المشاهير وخاصة المغاربة المقيمين بالخليج وفضح أسرارهم قبل أن يسقط أعضائه واحدا تلو الآخر، والكشف قيامهما بتصوير عدد من الأشخاص المعروفة بأوضاع جريئة في أماكن عامة ثم ابتزازهم وفضحهم في حال رفضوا الخضوع للابتزاز، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المغرب.

ضحايا حساب "حمزة مون بيبي"

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، ورئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف "حمزة مون بيبي".

حكم المحكمه ضد دنيا بطمة

قررت محكمة النقض في الرباط، العاصمة المغربية، رفض طلب النقض المقدم من قبل دنيا بطمة، حيث كان الطلب يهدف إلى إلغاء حكم السجن البالغ مدته سنة، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في مراكش أصدرت حكمًا بالحبس لدنيا بطمة لمدة 8 أشهر في عام 2020، وأضافت المحكمة الاستئنافية 4 أشهر إضافية، ما جعل إجمالي فترة السجن تصل إلى سنة كاملة.

ماذا فعلت دنيا بطمة بعد حكم إلقاء القبض عليها؟

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو وهي تبكي في أول رد لها على رفض الطعن وتأييد الحكم بحبسها عام في القضية الشهيرة المعرفوة باسم "حمزة مون بيبي"، وقالت: "الأيام كفيلة بأن تكشف كل الأشياء، أتعرّض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله يرى كل شيء، وأثق في أن تنصفني عدالة السماء، لن أتحدث في التفاصيل حاليًا، وحاولت عدم البكاء لكن رغمًا عني تتساقط دموعي، لا أعرف ماذا أفعل، أنا إنسانة ولست جمادًا، أنا ضحية الكذب والخبث والغدر، ولم يعد لي إلا عائلتي فقط".