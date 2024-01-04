نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف علي أزمات الفنانة دنيا بطمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة المغربية دنيا بطمة محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما رفضت محكمة مغربية طلب النقض المقدم من المطربة المثيرة للجدل على حكم حبسها لمدة عام على خلفية القضية الشهيرة باسم "حمزة مون بيبي".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أزمات في حياة الفنانة دنيا بطمة..

دنيا بطمة تتهم بخطف الزوج

سبق، وواجهت المطربة المغربية دنيا بطمة عقب إعلان زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، في عام 2013، اتهامات عديدة، منها أنها السبب وراء طلاقه من زوجته الأولى منى الساير، إلى جانب ما تردد عن سوء علاقتها بوالدة زوجها، وكذلك ابنة زوجها الفنانة حلا الترك.

دنيا بطمة تتعرض للتحرش

تعرضت المطربة المغربية، في يونيو الماضي لموقف محرج خلال تقديم إحدى حفلاتها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، يظهر خلاله أحد المعجبين، وهو يطلب منها التقاط صورة، وبعد اقتراب دنيا من المعجب، فوجئت بتعرضها للتحرش، إذ حاول وضع يده على أسفل ظهرها، قبل أن تقوم برد يده واستكمال الغناء.

دنيا بطمة تتهم في قضية "حمزة مون بيبي"

اتهمت دنيا بطمة في قضية بسبب حساب "حمزة مون بيبي" اشتهر بابتزاز المشاهير وخاصة المغاربة المقيمين بالخليج وفضح أسرارهم قبل أن يسقط أعضائه واحدا تلو الآخر، والكشف قيامهما بتصوير عدد من الأشخاص المعروفة بأوضاع جريئة في أماكن عامة ثم ابتزازهم وفضحهم في حال رفضوا الخضوع للابتزاز، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المغرب.

ماذا فعلت دنيا بطمة بعد حكم إلقاء القبض عليها في قضية "حمزة مون بيبي"؟

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو وهي تبكي في أول رد لها على رفض الطعن وتأييد الحكم بحبسها عام في القضية الشهيرة المعرفوة باسم "حمزة مون بيبي"، وقالت: "الأيام كفيلة بأن تكشف كل الأشياء، أتعرّض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله يرى كل شيء، وأثق في أن تنصفني عدالة السماء، لن أتحدث في التفاصيل حاليًا، وحاولت عدم البكاء لكن رغمًا عني تتساقط دموعي، لا أعرف ماذا أفعل، أنا إنسانة ولست جمادًا، أنا ضحية الكذب والخبث والغدر، ولم يعد لي إلا عائلتي فقط".

