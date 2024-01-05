لهذا السبب.. مصطفى قمر يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم مصطفى قمر، تريند محركات بحث جوجل في مصر والسعودية فور ظهوره الآخير في إحياء النسخة الثانية من الحفل الغنائي "كاسيت 90"، على مسرح أبوبكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخطف مصطفى قمر قلوب الجماهير من خلال تفاعلهم معه، وقدم مصطفى باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة أبرزها "السود عيونه"، و"هنحب أيامنا"، و"لحظة تفاهم" وغيرها.



مصطفى قمر يفاجئ جمهوره بهذا الشكل



فاجأ النجم مصطفى قمر جمهوره، بتغيير جزء من كلمات الأغنية الشهيرة "يا مصطفى يا مصطفى" من "7 سنين في العطارين" إلى "5 سنين في السعودية".

وأغنية "يا مصطفى يا مصطفى" أغنية شهيرة ظهرت في العديد من الأعمال الفنية القديمة، ومن أشهر من قدموها المطرب بوب عزام، المصري من أصل لبناني.

أبرز النجوم المشاركين بحفل "كاسيت 90" الجزء الثاني

يذكر أن مصطفى قمر يشارك للمرة الثانية في حفل "كاسيت 90"، بعد مشاركته في الحفل الأول الذي أقيم في جدة في أغسطس الماضي،

ويضم حفل "كاسيت 90" في نسخته الثانية نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، والفيلم تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في مصر والوطن العربي.