چو أشقر يعلن عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في موسم الرياض بجدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني چو أشقر لإحياء أحدث حفالاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في جدة، يوم الجمعة ١٢ يناير.

وشارك جمهوره ببوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:"riyadh here i come".

تعليقات الجمهور على منشور چو أشقر

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح المستمر، ألف مليوون مبروك، دايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال چو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان چو أشقر أغنية "رقصونا يلا"، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.

كلمات أغنية رقصونا يلا لـ چو أشقر

وجاءت كلمات أغنية رقصونا يلا /كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه ده إيه

كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

ما ترقصونا شوية يلا يلا

أرقص وسيبها على الله على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

يلا

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ خليك لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

